السودان.. معارك محتدمة تودي بحياة 11 مدنياً في الفاشر

قتل ما لا يقل عن 11 مدنيًا وأصيب العشرات، السبت؛ إثر احتدام المعارك بين الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، في مدينة الفاشر، شمالي دارفور.

وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز"، إن مستشفى الفاشر الجنوبي امتلأ بالجرحى من المدنيين جراء قصف مدفعي، مؤكدة وفاة ما لا يقل عن 11 شخصًا، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

ومن جهتهم، قال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن المعارك احتدمت وسط مدينة الفاشر إلى جانب الأحياء الشمالية والجنوبية الشرقية، لافتين إلى غارات جوية نفذها الجيش السوداني على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إنها "صدت هجومًا من قوات البرهان ومرتزقة الحركات بالفاشر، كما استولت على عتاد عسكري ضخم".