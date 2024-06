السودان.. معارك محتدمة تودي بحياة 11 مدنياً في الفاشر

الأشاوس يصدون هجوماً من مليشيا البرهان ومرتزقة الحركات بالفاشر ويستولون على عتاد عسكري ضخم



The RSF successfully repels an attack from the SAF and their mercenary groups in El Fasher, capturing a significant cache of military equipment. #معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/KPlxCWwmzl