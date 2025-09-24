استنفار أمني في ريف حماة بعد خطف وتعذيب عنصر من الجيش السوري (صور)

أفادت وزارة الداخلية في سوريا بأن عنصراً من قوات وزارة الدفاع تعرض للاختطاف على يد مسلحين في منطقة الغاب في وقت تم تداول مقطع مصوّر يظهر تعذيب المختطف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حشوداً تضم مسلحين تمركزت في محيط بلدتيْ "حورات عمورين" و"نهر البارد" بريف حماة، على خلفية اختطاف حسين أحمد قدحنون العنصر الأمني بوزارة الدفاع المنحدر من قرية "جوزف".

وكشف العميد ملهم الشنتوت قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة عن "قيام مجموعة إرهابية تابعة لفلول النظام البائد بخطف أحد عناصر الجيش العربي السوري ونشر مقطع مصوّر يظهر تعذيبه".

وأكد أن وزراة الداخلية "تمكنت من فرض الأمن بشكل كامل وبدأت بملاحقة جميع المعتدين"، مشدداً على أن "القوات الأمنية لن تسمح بتهديد السلم الأهلي أو المساس بحياة المواطنين، داعين الجميع لضبط النفس والتعاون الكامل معها".

وأشار الشنتوت، في تصريح صادر عن وزارة الدفاع، إلى أن "قيادة الأمن الداخلي تتابع التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين في أعمال الخطف والهجوم وتقديمهم إلى القضاء لضمان محاسبتهم وفق القانون".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، أن "التوتر يتواصل في مناطق ريف حماة الغربي وجبل الزاوية بإدلب على خلفية حادثة اختطاف العنصر في وزارة الدفاع حسين قدحنون".

وأشار المرصد، في بيان له، إلى "اتهامات متبادلة بين أهالي نهر البارد وجبل الزاوية، بالمسؤولية عن حادثة الاختطاف، وسط مخاوف جدية من انزلاق المنطقة إلى مواجهات مسلحة".

وذكر المرصد أن بياناً صادراً عن أهالي قرية "نهر البارد" أعلن "براءتهم من المختطفين، ومطالبتهم الجهة التي نفذت عملية الاختطاف بإطلاق سراحه فوراً دون إلحاق أي أذى به، انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والوطنية، وتجنباً لأي تداعيات خطيرة على المنطقة وأهلها".