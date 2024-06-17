الجيش الإسرائيلي يحرق صالة المغادرين في معبر رفح

ووصفت الحركة ذلك بأنه: "عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحملت الحركة، إسرائيل "تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج".

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمبنى المحترق.