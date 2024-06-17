الجيش الإسرائيلي يحرق صالة المغادرين في معبر رفح
أحرقت القوات الإسرائيلية صالة المغادرين في معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.
من جهتها، نددت حركة حماس في بيان، بإقدام الجيش الإسرائيلي على إحراق مبنى المغادرة ومنشآت أخرى داخل معبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة".
ووصفت الحركة ذلك بأنه: "عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وحملت الحركة، إسرائيل "تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج".
وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمبنى المحترق.