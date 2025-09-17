الغالبية تؤيد التفاوض.. نتنياهو أمام زلزال شعبي بسبب العملية البرية في غزة

في حين أشاد بعض الإسرائيليين بالتقدم البري الذي حققه الجيش في مدينة غزة يوم الثلاثاء، باعتباره خطوة حاسمة لهزيمة حماس، أبدى آخرون خشيتهم على الرهائن وشككوا في دوافع الحكومة وفرص النجاح.

"لا استسلام حتى النصر!" أعلنت مجموعة من جنود الاحتياط، الذين يُطلقون على أنفسهم اسم "جيل النصر"، ويدعمون استمرار الحرب. "لن نترك إرهابياً واحداً على قيد الحياة في أي مكان في قطاع غزة، وسنعيد الأمن لجميع مواطني إسرائيل".

قال وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، إن الحكومة تريد السيطرة على مدينة غزة، لأن سقوطها يعني سقوط حماس. وأضاف يوم الثلاثاء، أثناء زيارته إحدى الفرق العسكرية في قطاع غزة، أن المدينة "هي الرمز الرئيس لحكم حماس اليوم".

لكن بعد مرور ما يقرب من عامين على الحرب، يشكك كثير من الإسرائيليين في إمكانية تحقيق هدف الحكومة المعلن بالقضاء على حماس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية تُفضل التوصل إلى اتفاق تفاوضي يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين وإنهاء الحرب.

يقول منتقدو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إنه أطال أمد الحرب للحفاظ على سلطته من خلال استرضاء أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم.

كما أن إطالة أمد الصراع حال دون محاسبة عامة على إخفاقات الحكومة والاستخبارات قبل الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب.

قال داني إلغارات، شقيق الرهينة إيتسيك إلغارات الذي قُتل في الأسر: "من المؤسف أن يقول رئيس الوزراء إنه لا يوجد خيار". وأضاف: "نقول إن هناك خياراً. تنحّوا جانباً، ولنأتِ برئيس وزراء آخر يُنهي الحرب ويُعيد الرهائن إلى ديارهم".

كان إلغارات ضمن مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا قرب منزل نتنياهو الخاص يوم الثلاثاء، لدعم أقارب آخرين من الرهائن الذين خيّموا خارج المبنى السكني طوال الليل. تعتقد إسرائيل أن حوالي 20 رهينة لا يزالون على قيد الحياة في غزة، بالإضافة إلى جثث آخرين قُتلوا.

وهتف أحد المتظاهرين وهو يحمل مكبر صوت: "لا تكفير عن الوقت الذي قضيناه في الأنفاق". ورد متظاهرون آخرون: "لن نتخلى عنهم".

وقال مايكل جلعاد (53 عاماً) إنه جاء للانضمام إلى المظاهرة من نتانيا، وهي مدينة ساحلية تقع شمال تل أبيب. وعن احتمالات النجاح في هزيمة حماس في هذه المرحلة الجديدة من الحرب، تساءل "ما الذي يمكن أن يحدث ولم يحدث حتى الآن؟".

وأضاف جلعاد: "النصر الكامل لنتنياهو يعني بقاءه في السلطة. لسنا موضع اهتمام هذه الحكومة، ولا الرهائن ولا الجنود".

وفي أعقاب هجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مباشرة، أيد معظم الإسرائيليين الحرب باعتبارها عملاً ضرورياً للدفاع عن النفس.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في الحرب الدائرة في القطاع، من بينهم نحو 18 ألف طفل وقاصر، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي لا تُفرّق إحصاءاتها بين المدنيين والمقاتلين. ويتفشى الجوع، وقد حوّلت إسرائيل أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض.

بينما قُتل نحو 1200 شخص في إسرائيل في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معظمهم من المدنيين، وفقاً للحكومة الإسرائيلية، كما تم نقل نحو 250 رهينة إلى غزة.

تفاقمت الانقسامات داخل إسرائيل بشأن الحرب مع تعثر مفاوضات الهدنة وإطلاق سراح الرهائن. وقد اشترطت الحكومة أي اتفاق باستسلام حماس الفعلي. وتريد حماس، التي تعاني أصلاً من ضعف شديد، اتفاقاً يضمن بقاءها.

طوال فترة الحرب، عاد الجيش الإسرائيلي عدة مرات إلى أجزاء من غزة كان قد استولى عليها بالفعل، بعد أن تحركت قواته وعادت حماس إلى الظهور هناك.

وقال الجيش إنه سيتقدم بحذر في محاولة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين الذين لم يفروا من المدينة، أو بالرهائن الذين قد يكونون محتجزين هناك، أو بقواته.

لم تُبدّد هذه التطمينات مخاوف الكثير من الإسرائيليين. فقد هدّدت حماس بقتل الرهائن على يد خاطفيهم إذا اقتربت القوات الإسرائيلية من مخابئهم.

فيما قالت آية أراد، البالغة من العمر 40 عاماً، والتي كانت تتظاهر يوم الثلاثاء قرب منزل السيد نتنياهو: "سيُقتل أيضاً الكثير من سكان غزة الأبرياء. لا أعتقد أن هذا يخدم بلدنا أو قيمنا".