قوى سودانية تحذر من موت النازحين جوعا

حذرت قوى مسلحة في السودان، من تزايد حالات الموت جوعًا وسط نازحي المعسكرات في إقليم دارفور، مؤكدة تسجيل وفيات بالجوع يوميًا وسط المقيمين في المعسكرات ومراكز الإيواء خصوصًا مخيم "كلمة" جنوبي دارفور.

وقال "تجمع قوى تحرير السودان" في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن انعدام الرعاية الصحية في مخيمات النازحين ومراكز الإيواء تسبب في تزايد حالات الموت، معلنًا عن وفيات تصل إلى 13 حالة يوميًا وسط الأطفال في معسكر "زمزم" للنازحين بشمال دارفور.