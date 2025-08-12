إسرائيل تقتل فلسطينيين ادّعوا أنهم عمال إنسانيون في غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 مقاتلين فلسطينيين ادّعوا أنهم عاملون في المجال الإنساني في غارة جوية، الأسبوع الماضي، في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن المسلحين الخمسة كانوا يقفون "قرب مركبة تحمل شعار منظمة المساعدات الإنسانية الدولية +وورلد سنترال كيتشن+ (WCK)، رغم عدم انتمائهم للمنظمة، وشكّلوا تهديدًا لجنودنا".

كما نشر الجيش لقطات جوية تُظهر المسلحين قرب السيارة التي تحمل شعار WCK، وهم يرتدون سترات صفراء يرتديها عادة العاملون في المجال الإنساني.

وأورد الجيش أنهم ارتدوا هذه السترات "لإخفاء أنشطتهم، وتجنب استهدافهم". ولم يُحدد الجماعة التي ينتمي إليها هؤلاء المقاتلون.

وقبل تنفيذ الغارة، صرّح الجيش بأنه تأكد من منظمة "WCK" بأن المركبة التي رصدها في منطقة دير البلح وسط غزة لا علاقة لها بالمنظمة. وأضاف البيان: "قُتل الإرهابيون الخمسة في غارة جوية".

وأكدت المنظمة أن "المركبة والأشخاص الخمسة لم يكونوا تابعين" للمنظمة غير الحكومية.

وأضافت: "ندين بشدة أي شخص ينتحل صفة منظمة "World Central Kitchen" أو أي جهة إنسانية أخرى، لأن ذلك يُعرّض المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر. سلامة طواقمنا أولويتنا المطلقة".