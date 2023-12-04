خبراء يكشفون لـ"إرم نيوز" خطط إسرائيل للسيطرة على غزة وتهجير الغزيين
ما زالت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية تشنّ قصفًا عنيفًا ومكثفًا تجاه البيوت والأحياء السكنية في قطاع غزة، لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين لا سيما سكان محافظتي غزة وشمال غزة للنزوح من أماكن سكناهم باتجاه جنوب القطاع.
وتسعى إسرائيل إلى تحويل تلك الأماكن إلى مناطق عسكرية مغلقة، مع بدء العملية البرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في محافظة خانيونس، ومطالبته المواطنين بإخلاء المدينة والاتجاه الفوري إلى محافظة رفح بالقرب من الحدود المصرية.
تهجير قسري
وحول قيام الجيش الإسرائيلي بمحاولة تهجير قسرية للفلسطينيين في القطاع إلى صحراء سيناء المصرية يقول الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم: "لم يكن خفيًّا هذا السيناريو في أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة على القطاع، فقد قالها رئيس الوزراء نتنياهو في بداية الحرب عندما قال: "على الفلسطينيين في غزة التجهز للذهاب إلى سيناء".
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مخطط نتنياهو فشل بسبب الموقف المصري الرافض والذي أكد على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا حلول للقضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".
وأشار نجم إلى أن "الجيش الإسرائيلي ما زال مستمرًّا في تنفيذ الخطة عبر عمليات القصف العشوائي المتواصلة، ومجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين، وإعدام سبل الحياة في هذه المناطق، بهدف دفعهم وتهجيرهم قسريًّا إلى الجنوب تمهيدًا لإيصالهم إلى مدينة رفح".
سيناريوهات متعددة
وقال الخبير في الشأن السياسي الدولي أن "إسرائيل تتجه إلى عدة سيناريوهات في حربها على غزة، يتمثل أولها في عمليات القتل والتدمير والتوغّل البري من عدة محاور بهدف إعادة احتلال قطاع غزة باعتباره يملك ثروة نفطية تتمثل في آبار الغاز داخل بحره، بالإضافة للحديث عن وجود اكتشافات نفطية على شاطئه، وصولًا إلى موقعه الإستراتيجي كميناء بحري تجاري يربط بضع قارات ببعضها".
وأضاف "السيناريو الثاني يتمثّل في عملية إحكام القبضة الأمنية على القطاع دون أي عملية احتلال كما هو الأمر في الضفة الغربية، من خلال تقطيع أوصاله، ونصب الحواجز العسكرية بين المدن والمحافظات"
وتابع "تستطيع إسرائيل من خلال هذه القبضة الأمنية أن تمارس عمليات عسكرية محدودة تجاه المنظمات العسكرية الفلسطينية، بالإضافة للتوافق على وضع قيادة جديدة للقطاع لا تتبع السلطة الفلسطينية".
وأشار نجم إلى أن "السيناريو الثالث يتمثّل في وضع قطاع غزة تحت الوصاية العربية أو الدولية، مستبعدًا أن يكون هذا السيناريو متاحًا الآن طالما أن هناك عملية حماية لأمن إسرائيل دون وجود أي حل سياسي للقضية الفلسطينية يمكّن الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم".
واعتبر نجم أن الحل الأمثل أمام الإدارة الأمريكية الراعية للحرب الإسرائيلية على غزة هو عودة السلطة الفلسطينية للقطاع بمؤسسات متجددة، وما يدل على ذلك هو اتصال نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث سبل حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
عمليات "كي الوعي"
من جهته، قال الباحث في الشأن الفلسطيني يحيى قاعود، إن "إسرائيل لم تسقط خطط تهجير الفلسطينيين في غزة والتخلّص من 2.3 مليون مواطن من حساباتها، لكن إن لم تستطع فهي تمارس عليهم القتل والتشريد، وعمليات (كي الوعي) بأن مقاومة إسرائيل تجلب الدمار، إذ إن ما يشاهده الناس من حجم التدمير والقتل يجعل فكرة المقاومة لديهم باهظة الثمن".
وأضاف قاعود في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تسعى في عملياتها العسكرية إلى أن كل شخص بغزة يجب أن يدفع ثمن السابع من أكتوبر وعليه أن يدفع ثمن العملية، سواء بقصف منزل، أو فقدان عمل، أو إصابة، أو تهجير ونزوح، وبالتالي فإن تدفيع ثمن عملية حماس، ليس مرهونًا بحماس فقط، وإنما بقطاع غزة بالكامل".
في حين قال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى: "منذ بداية الحرب الإسرائيلية ولا مؤشر لكل سلوك الجيش الإسرائيلي سوى رغبته بتدمير كل شيء في قطاع غزة لجعله غير صالح للحياة، وبالتالي دفع السكان للهجرة الطوعية في حال فشلت عملية التهجير القسرية".
قصف السياج
وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز": أما فيما يخصّ دفع أهل غزة للجنوب فمن الواضح أن إسرائيل ترغب بدفع الناس تجاه مصر، وهنا يمكن أن تقوم الطائرات الإسرائيلية بضرب السياج الفاصل بين غزة ومصر، ليتدفق الناس بعشرات الآلاف إلى داخل الأراضي المصرية للنجاة بحياتهم.
وتابع "من الممكن بعدها أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على المنطقة الحدودية ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني ليمنع الفلسطينيين من العودة مستقبلًا إلى قطاع غزة".