خبراء يكشفون لـ"إرم نيوز" خطط إسرائيل للسيطرة على غزة وتهجير الغزيين

وأشار نجم إلى أن "الجيش الإسرائيلي ما زال مستمرًّا في تنفيذ الخطة عبر عمليات القصف العشوائي المتواصلة، ومجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين، وإعدام سبل الحياة في هذه المناطق، بهدف دفعهم وتهجيرهم قسريًّا إلى الجنوب تمهيدًا لإيصالهم إلى مدينة رفح".

سيناريوهات متعددة

وقال الخبير في الشأن السياسي الدولي أن "إسرائيل تتجه إلى عدة سيناريوهات في حربها على غزة، يتمثل أولها في عمليات القتل والتدمير والتوغّل البري من عدة محاور بهدف إعادة احتلال قطاع غزة باعتباره يملك ثروة نفطية تتمثل في آبار الغاز داخل بحره، بالإضافة للحديث عن وجود اكتشافات نفطية على شاطئه، وصولًا إلى موقعه الإستراتيجي كميناء بحري تجاري يربط بضع قارات ببعضها".

وأضاف "السيناريو الثاني يتمثّل في عملية إحكام القبضة الأمنية على القطاع دون أي عملية احتلال كما هو الأمر في الضفة الغربية، من خلال تقطيع أوصاله، ونصب الحواجز العسكرية بين المدن والمحافظات"

وتابع "تستطيع إسرائيل من خلال هذه القبضة الأمنية أن تمارس عمليات عسكرية محدودة تجاه المنظمات العسكرية الفلسطينية، بالإضافة للتوافق على وضع قيادة جديدة للقطاع لا تتبع السلطة الفلسطينية".

وأشار نجم إلى أن "السيناريو الثالث يتمثّل في وضع قطاع غزة تحت الوصاية العربية أو الدولية، مستبعدًا أن يكون هذا السيناريو متاحًا الآن طالما أن هناك عملية حماية لأمن إسرائيل دون وجود أي حل سياسي للقضية الفلسطينية يمكّن الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم".