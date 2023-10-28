إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات أردوغان
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، إن إسرائيل استدعت بعض ممثليها الدبلوماسيين لدى تركيا بسبب "التصريحات الخطيرة" التي أدلت بها أنقرة.
وأضاف كوهين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بالنظر إلى التصريحات الخطيرة الصادرة عن تركيا فقد أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بـ"الجنون"، مطالباً بوقفه ووضع حد للهجمات الإسرائيلية.
وقال أردوغان، عبر منصة "إكس" اليوم، إن "عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء الجمعة على غزة استهدفت مجددا نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء، وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية. على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فورا وتضع حدا لهجماتها".
كما قال أردوغان خلال "لقاء لدعم فلسطين" ضم مئات آلاف الأشخاص في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول اليوم، إن "الغرب هو المذنب الرئيس في مجازر غزة. باستثناء بعض الضمائر التي رفعت الصوت، هذه المجازر هي بالكامل من صنع الغرب".
وأضاف: "أُكرر أن حماس ليست منظمة إرهابية. لقد شعرت إسرائيل بإهانة شديدة من هذا. إسرائيل دولة محتلة، وأنا أتحدث بوضوح لأن تركيا لا تُدين لكم بأي شيء".