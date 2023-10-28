إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات أردوغان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، إن إسرائيل استدعت بعض ممثليها الدبلوماسيين لدى تركيا بسبب "التصريحات الخطيرة" التي أدلت بها أنقرة.

وأضاف كوهين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بالنظر إلى التصريحات الخطيرة الصادرة عن تركيا فقد أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بـ"الجنون"، مطالباً بوقفه ووضع حد للهجمات الإسرائيلية.