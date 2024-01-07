مقتل صحفيين في غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة
قُتل صحفيان فلسطينيان، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانا يستقلانها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" إن الصحفييْن حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، قتلا بعد استهداف سيارة كانا يستقلانها في منطقة خربة العدس، بمدينة رفح.
وأشارت المصادر إلى أن صحفياً ثالثاً أصيب في القصف، الذي استهدف السيارة بشكل مباشر.
وجاء هذا القصف، بعد أن شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن أعداد الضحايا من الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 109 صحفيين.
ودعا المكتب كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما طالب بالضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.