مقتل صحفيين في غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة‎

قُتل صحفيان فلسطينيان، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانا يستقلانها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" إن الصحفييْن حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، قتلا بعد استهداف سيارة كانا يستقلانها في منطقة خربة العدس، بمدينة رفح.

وأشارت المصادر إلى أن صحفياً ثالثاً أصيب في القصف، الذي استهدف السيارة بشكل مباشر.

وجاء هذا القصف، بعد أن شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.