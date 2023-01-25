النيابة اللبنانية تطلق سراح جميع موقوفي انفجار مرفأ بيروت

قرر النائب العام التمييزي في لبنان، غسان عويدات، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وسط أزمة قضائية، إثر إعلان المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته، بعد 13 شهراً على تعليقها.

وقرر عويدات، وفق مذكرة "إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي".

وجاء قرار عويدات إثر اتخاذ المحقق العدلي طارق بيطار قراراً بإخلاء سبيل خمسة فقط من الموقوفين.

ويأتي القرار أيضا على خلفية قرار البيطار، الإثنين، استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية قراراته كافة.

كما ادعى عويدات على طارق بيطار، وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الحالي بين الطرفين، وفق ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول القضائي إن "عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق بيطار وقرر منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء".