صعوبات تواجه إنهاء وجود "قوات التحالف" في العراق

حول ذلك قال الخبير في الشأن العسكري، مؤيد الجحيشي، إن "هناك صعوبة حقيقية في إنهاء وجود قوات التحالف الدولي من العراق، وأعتقد أن تصريحات السوداني المتكررة بهذا الشأن تهدف إلى إيصال رسائل فقط للأطراف الداخلية الرافضة لهذا الوجود، وكذلك إلى إيران التي تريد إنهاء أي وجود أمريكي في عموم المنطقة".

وبين الجحيشي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "السوداني يدرك خطورة إخراج قوات التحالف الدولي، خاصة القوات الأمريكية، في ظل هذه الظروف، لما له من انعكاسات سلبية على مجمل الوضع السياسي والأمني، وحتى الاقتصادي".

وأعرب عن اعتقاده بأن "هناك صعوبة في تطبيق الوعود التي يطلقها رئيس الحكومة العراقية بهذا الصدد بين حين وآخر".

وأضاف الخبير في الشأن العسكري أن "العراق من الناحية الأمنية والعسكرية مازال بحاجة فعلية إلى وجود التحالف الدولي، من أجل التدريب والاستشارة، وكذلك الحصول على المعلومات الاستخباراتية، وغيرها من الأمور الأمنية، لهذا لا نعتقد أن العراق سيطلب بشكل حقيقي إنهاء وجود هذا التحالف، خاصة أنه يمثل الدول الكبرى في العالم، والخلاف معه سيدخل العراق في خلافات مع دول يحتاج لدعمها في كثير من المجالات".

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، كتاب الميزان، إن "إنهاء وجود التحالف الدولي والقوات الأمريكية تحديدًا، بحاجة إلى اتفاق سياسي في ظل وجود أطراف سياسية سنية وكردية، وشيعية أيضًا، ترفض هذا الانسحاب، وتعتبر وجود هذه القوات ضمانة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية".