سودانيون يواجهون شبح الموت البطيء داخل الخرطوم‎‎

أصبح عمر جعفر، وأسرته المكونة من 5 أفراد، عالقين في منزلهم بمنطقة "المربعات" جنوب غرب امدرمان، بعدما عجز عن توفير قيمة تذاكر السفر عبر "باص" يقله مع أسرته إلى ذويه في إقليم كردفان.

يأتي هذا في وقت تنفد فيه مدخراتهم الغذائية رويداً رويداً، بينما لا تلوح في الأفق أي بوادر لإنهاء القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بما يمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية.

عمر جعفر، واحد من مئات الأسر التي باتت عالقة في منازلها داخل العاصمة السودانية الخرطوم، بعد الاندلاع المفاجئ للحرب بين الجيش والدعم السريع، في الـ15 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وتسببت هذه الحرب في انقطاع الإمدادات اللوجستية التي يحتاجها السكان في حياتهم اليومية، وعلى رأسها "الوقود" لتشغيل سيارات نقل المواطنين والبضائع.