مجموعة "أصدقاء السودان" تدعو طرفي الصراع لوقف النار واستئناف مفاوضات جدة

عبرت "مجموعة أصدقاء السودان"، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني الكارثي في السودان، وحضّت الأطراف المتحاربة على الاتفاق على وقف إطلاق نار فعال ومستدام؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ودعت المجموعة، التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان، الأطراف المتحاربة للعودة إلى مباحثات جدة لـ"حل القضايا المتعلقة بالانتهاكات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".