مجموعة "أصدقاء السودان" تدعو طرفي الصراع لوقف النار واستئناف مفاوضات جدة
عبرت "مجموعة أصدقاء السودان"، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني الكارثي في السودان، وحضّت الأطراف المتحاربة على الاتفاق على وقف إطلاق نار فعال ومستدام؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ودعت المجموعة، التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان، الأطراف المتحاربة للعودة إلى مباحثات جدة لـ"حل القضايا المتعلقة بالانتهاكات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وجاء في البيان، أن المجموعة "تعرب عن قلقها العميق إزاء العنف المستمر والوضع الإنساني الكارثي في السودان، بما في ذلك تقارير حول انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلاً عن نهب الإمدادات الإنسانية على نطاق واسع"، وأضافت: "نحض الأطراف المتحاربة بشدة على وقف القتال والهجمات على المدنيين والاتفاق على وقف إطلاق نار فعال ومستدام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق واحترام القانون الإنساني الدولي، والعمل من أجل العودة إلى العملية السياسية".
وطالبت المجموعة الأطراف المتحاربة بـ "الالتزام بشكل عاجل بتعهداتها المتفق عليها في إعلان 11 مايو بشأن حماية المدنيين في السودان وفي وقف إطلاق النار في 20 مايو، والعودة إلى مباحثات جدة" بهدف حل الخلافات والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يتم الالتزام به بشكل كامل.
وذكرت "مجموعة أصدقاء السودان"، أنها تدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية التي تعمل على وقف الأعمال العدائية وحل هذا الصراع.