اغتيال العاروري.. تصعيد قد يعقّد مهمة إسرائيل في غزة

وقال أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية والخبير في الشؤون الفلسطينية، إن مقتل العاروري "قد يدفع حماس إلى التشدد في موقفها حتى لا تظهر وكأنها ستتنازل تحت الضغوط أو التهديدات بمزيد من الاغتيالات".

والمخاطر كبيرة سواء لنحو مليوني فلسطيني يحاولون النجاة من القصف الإسرائيلي في غزة أو بالنسبة للرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس التي تسيطر على القطاع الساحلي، والحليفة لإيران مثلها مثل حزب الله.

وشارك مفاوضو حماس، وكان من بينهم العاروري، في محادثات مع إسرائيل بوساطة قطرية للتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب مع احتمال إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الجانبين أجريا، في الأسبوع الماضي، مناقشات مع وسطاء قطريين بشأن الهدنة والرهائن، مما يشير إلى الفترة التي ربما كانت فيها الضربة على "العاروري" في المراحل النهائية من الإعداد.

وقال محللون إن المخاوف الأمنية قد تؤدي، الآن، إلى تعقيد الأمور.

وقال مهند الحاج علي، نائب مدير الأبحاث في مركز مالكوم كير- كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، إن الجماعات الفلسطينية في لبنان، الذي يُعد فيه "حزب الله" لاعبا قويًا، نعمت بقدر من الأمن في السنوات القليلة الماضية. وأضاف أنه يتعين على حماس أن تكون أكثر حذرًا الآن.

"معركة مفتوحة"

أوضح الحاج علي هذه الجماعات كانت "سعيدة بالوضع القائم المتمثل في بعض الهدوء والاستقرار ونوع من الردع الذي يمثله "حزب الله". انتهى هذا مع هجوم، السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والصراع في جنوب لبنان، وما تمضي الأمور قُدما إليه".

وكان "العاروري" البالغ من العمر 57 عامًا، أول قيادي سياسي كبير في حماس يتعرض للاغتيال منذ أن تعهدت إسرائيل بالقضاء على الجماعة في أعقاب هجومها على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي قتلت فيه 1200 شخص، وأخذت 240 رهينة إلى غزة.