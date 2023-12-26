صحة غزة: نتعامل مع نوعية إصابات لم نعهدها من قبل

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن "الطواقم الطبية داخل مستشفيات جنوب وادي غزة تتعامل مع نوعية إصابات لم نعهدها من قبل، حيث تصل نسبة الحروق في الجرحى جرّاء القصف بالصواريخ إلى أكثر من 70٪، كما يصلنا جرحى أصيبوا بتلوث دم فور إصابتهم مما يحتم موتهم".

وكشف القدرة في حديث لـ"إرم نيوز"، عن "وصول عدد كبير من القتلى تحديدًا الأطفال بعد قصف منازلهم دون أي جراح بأجسادهم"، موضحا أنه "مع فحص متواصل تأكدنا أن طبيعة الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة تقوم بتفجير الأعضاء الداخلية للأطفال".

وطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية والدولية "بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل عن طبيعة الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة في المجازر وعمليات الإبادة الجماعية، فضلًا عن الكشف عن طبيعة الإصابات"، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي قصف الأحياء المدنية ومراكز الإيواء بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا".