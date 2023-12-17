الدفاع المدني بغزة: توقف شبه كامل لعمل فرق الإنقاذ بسبب انقطاع الاتصالات
أكد مسؤول فلسطيني توقف طواقم الدفاع المدني عن العمل بشكل شبه كامل بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن حركة الطواقم أصيبت بالشلل.
وقال مدير عام الدفاع المدني بغزة رامي العايدي، لـ"إرم نيوز" إن "قطع إسرائيل للاتصالات في قطاع غزة تسبب بشل عمل طواقم الإنقاذ، وبالتالي زيادة أعداد الضحايا"، مشيراً إلى صعوبة الوصول لأماكن القصف الإسرائيلي.
وأضاف "الطواقم الإغاثية بالقطاع لم تتمكن من الوصول لمعظم الأماكن المستهدفة بسبب انقطاع الاتصالات، وتوقفت عن العمل بشكل شبه كامل ولا تعرف أماكن القصف إلا بعد وقت طويل".
وتابع "في الوضع الطبيعي نصل لمكان الاستهداف خلال دقائق، أما في ظل انقطاع الاتصالات فالوصول للمكان يحتاج لأكثر من نصف ساعة أو أكثر في بعض الأحيان".
وقال: "نعتمد على وصول المواطنين لمراكزنا والإبلاغ عن مكان الاستهداف، وهذا الأمر يستغرق وقتاً ْأطول، ويقلل من فرص إنقاذ الضحايا".
واستكمل: "إسرائيل تتعمد قطع الاتصالات للحيلولة دون مقدرة الجهات الإغاثية من ممارسة مهامها، فنحن المستهدفون بالدرجة الأولى من ذلك، ويجب أن توقف إسرائيل عدوانها الذي طال جميع مناحي حياة الفلسطينيين".
وقال العايدي إن "المعدات متهالكة والأوضاع صعبة للغاية، وعشرات مراكز الدفاع المدني خرجت عن الخدمة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية، وخاصة في مدينة غزة وشمالها".
وناشد العايدي بضرورة تدخل المجتمع الدولي وإنقاذ الوضع المتهالك للدفاع المدني، مؤكداً أن ذلك سيؤدي للحفاظ على الكثير من الأرواح.