استطلاع: 15% من الإسرائيليين يؤيدون بقاء نتنياهو بمنصبه بعد الحرب

أظهر استطلاع للرأي نشر الثلاثاء، أن 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب على حركة حماس، وأن كثيرين ما زالوا يدعمون إستراتيجيته لسحق المسلحين في القطاع الفلسطيني.

وفي الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قال 56% من المشاركين في الاستطلاع إن "استمرار الهجوم العسكري هو أفضل وسيلة لاستعادة الرهائن لكن 24% يعتقدون أنه من الأفضل التوصل لصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين الآخرين من السجون الإسرائيلية".

وأظهر الاستطلاع، أن "15% فقط يريدون أن يظل نتنياهو رئيسا للوزراء بعد انتهاء الحرب. وحصل منافسه السياسي وشريكه الحالي في حكومة الحرب، بيني غانتس الذي ينتمي للوسط، على دعم 23% من المشاركين في الاستطلاع. ولم يحدد 30% زعيما يفضلونه".

وقال المعهد، إن الاستطلاع أجري على 746 مشاركا في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر كانون الأول، بمستوى ثقة بلغ 95 بالمئة. وأظهر استطلاع سابق أجراه المعهد في ديسمبر/ كانون الأول أن 69 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بمجرد انتهاء الحرب.