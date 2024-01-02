استطلاع: 15% من الإسرائيليين يؤيدون بقاء نتنياهو بمنصبه بعد الحرب
أظهر استطلاع للرأي نشر الثلاثاء، أن 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب على حركة حماس، وأن كثيرين ما زالوا يدعمون إستراتيجيته لسحق المسلحين في القطاع الفلسطيني.
وفي الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قال 56% من المشاركين في الاستطلاع إن "استمرار الهجوم العسكري هو أفضل وسيلة لاستعادة الرهائن لكن 24% يعتقدون أنه من الأفضل التوصل لصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين الآخرين من السجون الإسرائيلية".
وأظهر الاستطلاع، أن "15% فقط يريدون أن يظل نتنياهو رئيسا للوزراء بعد انتهاء الحرب. وحصل منافسه السياسي وشريكه الحالي في حكومة الحرب، بيني غانتس الذي ينتمي للوسط، على دعم 23% من المشاركين في الاستطلاع. ولم يحدد 30% زعيما يفضلونه".
وقال المعهد، إن الاستطلاع أجري على 746 مشاركا في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر كانون الأول، بمستوى ثقة بلغ 95 بالمئة. وأظهر استطلاع سابق أجراه المعهد في ديسمبر/ كانون الأول أن 69 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بمجرد انتهاء الحرب.
وتعهد نتنياهو بسحق حماس بعد هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب إسرائيل الذي قتلت فيه 1200 شخص وأخذت 240 رهينة إلى غزة. ودمرت القوات الإسرائيلية جزءا كبيرا من قطاع غزة في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر تقريبا.
وقال نتنياهو إن مثل هذا الضغط العسكري المكثف ضروري أيضا لضمان عودة 129 من الرهائن الذين مازالوا محتجزين في غزة بعد إطلاق سراح نحو 100 منهم في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، في صفقة تبادل شملت أيضا إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن الحرب أودت بحياة أكثر من 22 ألف فلسطيني وشردت معظم سكان القطاع. وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو ثمانية آلاف مسلح فلسطيني وتعهدت بملاحقة قادة حماس.
وأظهرت استطلاعات رأي متتالية تراجع شعبية نتنياهو بشدة منذ الهجوم المباغت الذي نفذته حماس في أكتوبر/تشرين الأول الذي يعتبر أكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عاما.