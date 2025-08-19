سويسرا ستمنح بوتين "حصانة" إذا زارها لعقد لقاء من أجل السلام

العالم العربي

عون: لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل" حتى تنفيذ القرار 1701

قوات اليونيفيلالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 12:29 م

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك الدولة ببقاء قوات اليونيفيل الأممية في الجنوب اللبناني.

ومع قرب انتهاء مهمة القوات في الجنوب اللبناني أواخر الشهر الحالي، شدد عون خلال لقائه قائد "اليونيفيل"، أمس الاثنين، على تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.

كما شدد على أهمية التعاون بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية، وفق بيان لمكتب الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء.

وبدأ مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة عام واحد، تمهيدا لانسحابها تدريجيا.

وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ 1978 في الجنوب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويتضمن مقترح القرار تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2026، مع نصه على فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

