مجدداً.. إسرائيل تطالب بإخلاء مدينة خان يونس في قطاع غزة

ووسط خشية الأهالي من "نزوح دائم"، قال ريجيف: "أنا متأكد تماما من أنهم لن يضطروا إلى التحرك مرة أخرى إذا تحركوا غرباً… نحن نطلب منهم الانتقال إلى منطقة نأمل أن تكون بها خيام ومستشفى ميداني".

وأضاف أنه نظرا لقرب المناطق الغربية من معبر رفح الحدودي مع مصر، فمن الممكن إدخال المساعدات الإنسانية "بأسرع ما يمكن".

وأسقطت إسرائيل، ليل الخميس، منشورات على المناطق الشرقية من خان يونس تطلب فيها من السكان الإخلاء إلى الملاجئ، ما يشير إلى أن العمليات العسكرية هناك باتت وشيكة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن نحو 26 فلسطينياً، أغلبهم من الأطفال، قُتلوا في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وبعد هجوم حماس الشهر الماضي، قصفت إسرائيل معظم أنحاء غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، حسب آخر إحصائية يوم أمس الجمعة، كذلك أمرت بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من القطاع، ما أدى إلى تشريد نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون.

ومع دخول الحرب أسبوعها السابع، لم يظهر أي دلائل على أي تراجع، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو على الأقل لهدنة إنسانية.