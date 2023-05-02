550 قتيلا.. وهدنة لسبعة أيام.. آخر تطورات أحداث السودان

أمين عام جامعة الدول العربية: قد يحصل وقف لإطلاق نار في الخرطوم خلال أسبوع أو اثنين.
الخارجية الأمريكية: نحن على تواصل مع البرهان وحميدتي، ونواصل الدعوة للالتزام بالهدنة وتمديدها.
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 334 ألف شخص داخليًا.
وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 550 والإصابات إلى 4926.
البيت الأبيض: أمريكا تسعى بقوة لوقف إطلاق النار في السودان منذ بدء الصراع ولا بد من تمكين وكالات الإغاثة من مساعدة الناس في السودان
أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 أيار/ مايو.
إطلاق نار وانفجارات في أنحاء متفرقة بالخرطوم، في انتهاك آخر لوقف إطلاق النار.
قوات "الدعم السريع" تعلن إسقاط مقاتلة للجيش السوداني فوق الخرطوم.
بسم الله الرحمن الرحيم قوات الدعم السريع
بيان هام 2 مايو 2023
تمكنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة من طراز (ميغ) تتبع للقوات الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة. وشنت قوات الانقلابيين والفلول غارات بالطائرات، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق… pic.twitter.com/ON1TeuAy8D
— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) May 2, 2023
وزارة الخارجية المصرية تجدد دعوتها لطرفي الصراع في السودان إلى تثبيت الهدنة الحالية وعدم خرقها لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وبدء حوار جاد لحل الخلافات.
مسؤولون في الأمم المتحدة يؤكدون أن الحرب في السودان أجبرت 100 ألف على الفرار عبر الحدود وإن القتال الذي دخل أسبوعه الثالث يتسبب في أزمة إنسانية.