550 قتيلا.. وهدنة لسبعة أيام.. آخر تطورات أحداث السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

قوات الدعم السريع



بيان هام

2 مايو 2023



تمكنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة من طراز (ميغ) تتبع للقوات الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة.

وشنت قوات الانقلابيين والفلول غارات بالطائرات، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق… pic.twitter.com/ON1TeuAy8D