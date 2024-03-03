بعد انخراطه في إنزال المساعدات.. هل نفد صبر بايدن على نتنياهو؟
رأت صحيفة "معاريف" العبرية أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة بشأن المساعدات الإنسانية إلى غزة، تحمل رسالة واضحة، مفادها أنه لو لم تباشر إسرائيل بتنفيذ مطالب واشنطن، فإنها ستعمل دون الرجوع إليها.
وقالت الصحيفة إن تصدّع العلاقات بين البلدين يزداد عمقًا، وإن هناك مشكلة كبرى لو لم تُعالَج تلك الأزمة، سيضطر الرئيس جو بايدن لامتلاك زمام المبادرة بشأن الملفات الخلافية؛ ما سينعكس سلبًا على حكومة بنيامين نتنياهو.
فقدان الثقة
وأشارت الصحيفة إلى أن إسقاط المساعدات الأمريكية جوًّا "رغم أنف نتنياهو"، يؤشّر على فقدان ما تبقى من ثقة أمريكية برئيس الوزراء، وعلى نفاد صبر بايدن فيما يتعلّق بملف المساعدات وملفّ اليوم التالي للحرب.
وأوضحت على لسان خبير الدبلوماسية العامة إيتان جلبواع، الباحث بمركز بيغين -السادات للدراسات الإستراتيجية، أن إسقاط المساعدات الأمريكية "يأتي بعد تأكيد بايدن أنه سيطالب إسرائيل بزيادة المساعدات، وتمكين المزيد من الشاحنات من دخول القطاع".
وقال جلبواع، إن هدف إسقاط المساعدات الأمريكية هو "إجبار إسرائيل على زيادة حجم المساعدات من خلال المعابر البرية والمسار البحري"، مضيفًا أن رسالة واشنطن واضحة، وهي "إذا لم تباشر إسرائيل بتنفيذ المطالب، سوف تنفذ واشنطن ذلك بدلًا منها".
شرعية الحرب
الخبير الإسرائيلي يعتقد أن الانخراط الأمريكي لن يبقى بشأن ملف المساعدات فحسب، إنما سيطال ما تبقى من الحرب، وما بعدها من إجراءات تخصّ إدارة القطاع مستقبلًا، حيث تريد واشنطن استبدال حركة حماس بنظام حكم آخر في إطار اتفاق سلام شامل يُنهي النزاع العربي الإسرائيلي.
وتابع إن "واشنطن أبلغت تل أبيب بأن تجويع الغزيّين سيضرّ بشرعية استمرار العمليات العسكرية على الصعيد الدولي والمحلي، وأن تلك الشرعية في تآكل، لذا فإنه من غير الممكن التسليم بالموقف الإسرائيلي".
ومضى قائلًا إن إسرائيل لديها مشكلة كبرى في تبرير الأحداث العنيفة في غزة، أي تلك المصاحبة لتوزيع المساعدات، ومن ذلك ما حدث في واقعة دوّار النابلسي.
وأوضح الخبير الدبلوماسي إيتان جلبواع، أن المبررات التي تسوقها إسرائيل بشأن أحداث كبرى على غرار قصف المستشفيات أو مواطنين ينتظرون المساعدات لا تقنع الإعلام الأمريكي؛ ما يسهم في ضرر كبير، ينعكس على تل أبيب بسبب تأثير الرأي العام وضغوطه على الكونغرس.
شكوك بنتنياهو
وأردف الخبير أن الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل كبير على سياسات بايدن تجاه إسرائيل وعلى الحرب في غزة، بعد تضرّر موقفه داخل الحزب الديمقراطي، وظهور تأثير الحرب بين الناخبين المسلمين والتقدميّين والشبّان.
وذهب إلى أن بايدن ومستشاريه ومنتقدي إسرائيل في الولايات المتحدة دأبوا على وصف حكومة نتنياهو بأنها أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وأنه يحرص في المقام الأول على سلامة الائتلاف، وأصبح رهينة لنواب ووزراء متطرفين، مثل: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبيّن أن نتنياهو "لا يعترف بجميل بايدن الذي أغدق على إسرائيل بالمساعدات، وأنه بدلًا من أن يدعمه داخليًّا خلال عام انتخابي، يُصعِّب موقفه أمام جماعات معارضة للحزب الديمقراطي؛ ما خلق شكوكًا في البيت الأبيض بأن نتنياهو يريد ترامب رئيسًا".