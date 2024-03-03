بعد انخراطه في إنزال المساعدات.. هل نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

فقدان الثقة

وأشارت الصحيفة إلى أن إسقاط المساعدات الأمريكية جوًّا "رغم أنف نتنياهو"، يؤشّر على فقدان ما تبقى من ثقة أمريكية برئيس الوزراء، وعلى نفاد صبر بايدن فيما يتعلّق بملف المساعدات وملفّ اليوم التالي للحرب.

وأوضحت على لسان خبير الدبلوماسية العامة إيتان جلبواع، الباحث بمركز بيغين -السادات للدراسات الإستراتيجية، أن إسقاط المساعدات الأمريكية "يأتي بعد تأكيد بايدن أنه سيطالب إسرائيل بزيادة المساعدات، وتمكين المزيد من الشاحنات من دخول القطاع".

وقال جلبواع، إن هدف إسقاط المساعدات الأمريكية هو "إجبار إسرائيل على زيادة حجم المساعدات من خلال المعابر البرية والمسار البحري"، مضيفًا أن رسالة واشنطن واضحة، وهي "إذا لم تباشر إسرائيل بتنفيذ المطالب، سوف تنفذ واشنطن ذلك بدلًا منها".