logo
العالم العربي

نتنياهو يشكر ترامب بعد تحذيره حماس بشأن الرهائن

نتنياهو يشكر ترامب بعد تحذيره حماس بشأن الرهائن
نتنياهو وترامب المصدر: أسوشيتد برس
محمد أبو شعر
محمد أبو شعر

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إصداره تحذيرًا لحماس بشأن الرهائن الإسرائيليين.

وقال مكتب نتنياهو: "شكرًا للرئيس  ترامب على دعمك الثابت لمعركة إسرائيل ضد حماس ولتحرير جميع الرهائن".

وجاء ذلك بعد رسالة نشرها ترامب حذر فيها حركة حماس من المساس بحياة الرهائن الإسرائيليين المتحجزين لديها.

وقال ترامب: "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات قد باءت بالفشل. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا على مدينة غزة من ثلاثة اتجاهات، وكثف من عملية القصف على المناطق الغربية للمدينة بعد مطالبته بالسكان بالنزوح جنوبًا.

أخبار ذات علاقة

نتنياهو

نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماما"

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC