السودان.. مقتل 20 شخصا على الأقل في أحدث أعمال عنف في دارفور

وأحداث العنف التي شهدتها مدينة فوربرنقا هي الأحدث في سلسلة العنف القبلي المتصاعد في السودان، وخاصة في ولاية غرب دارفور.

وتفاقمت الاشتباكات منذ اتفاق السلام المبرم في 2020 والانقلاب الذي حدث في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وقد يؤدي التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى زيادة انعدام الأمن.