رقم غير مسبوق بعدد المعاقين من الجيش الإسرائيلي

قالت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المعاقين من الجيش الإسرائيلي تجاوز 70 ألفًا للمرة الأولى، بينهم 8663 أصيبوا بعد بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت القناة الـ7 وفق ما نقلت عنها الأناضول: "تجاوز عدد الجنود المعاقين الذين يتلقون العلاج في أقسام إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع 70 ألفًا للمرة الأولى، بعد انضمام 8663 جريحًا منذ الـ7 من أكتوبر (والباقون في حروب سابقة)".

وأشارت إلى أن "35 في المئة من المصابين بعد الـ7 من أكتوبر يعالجون من أمراض عقلية، مقابل 21 في المئة منهم إصاباتهم جسدية".

وأضافت: "يستعد قسم التأهيل في وزارة الدفاع لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية عام 2024".

وتابعت: "تظهر البيانات المقدمة من المؤتمر الطبي الإسرائيلي أنه يتم إدخال أكثر من ألف جريح جديد من الرجال والنساء إلى الجناح كل شهر لتلقي العلاج".

القناة أوضحت أن "95 في المئة من الجرحى هم من الرجال، نحو 70 في المئة منهم من جنود الاحتياط، نصفهم تُراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا".