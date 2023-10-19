مصادر: مصر تبدأ بإصلاح طرق معبر رفح لتمكين دخول المساعدات
قال مصدران أمنيان، اليوم الخميس، إن معدات لإصلاح الطرق أُرسلت إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في إطار الاستعدادات لفتحه من أجل توصيل بعض المساعدات المكدسة في شبه جزيرة سيناء المصرية.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكنه أُغلق منذ الأيام الأولى للصراع في غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من الحدود.
وتعمل الولايات المتحدة ومصر على التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتوصيل المساعدات إلى غزة، وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إنه جرى الاتفاق على دخول ما يصل إلى 20 شاحنة عبر المعبر مع التطلع إلى إدخال مزيد من الشاحنات لاحقًا.
وتقول الأمم المتحدة، إن معظم سكان غزة وعددهم 2.3 مليون كانوا يعتمدون على المساعدات قبل بدء الصراع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكانت تعبر نحو 100 شاحنة مساعدات إنسانية للقطاع يوميًّا.
وتنتظر أكثر من 100 شاحنة قرب المعبر على الجانب المصري، اليوم الخميس، لكن من غير المتوقع دخول المساعدات قبل يوم غد الجمعة بحسب ما قال المصدران الأمنيان المصريان.
وهناك مزيد من المساعدات في الانتظار بمدينة العريش الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترًا من رفح.
وأجرت حكومات غربية مفاوضات لإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة، لكن تفاصيل الإجلاء المحتمل لا تزال غير واضحة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل لن تمنع دخول مساعدات للمدنيين من مصر إلى غزة طالما لن تصل تلك الإمدادات إلى حركة حماس.
وأضاف: "سنواصل منع دخول المساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى غزة لحين إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس".
وجاء القصف الإسرائيلي لغزة وحصارها ردًّا على هجوم لمقاتلي حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول تسبب في مقتل 1400 شخص واحتجاز عدد من الرهائن.
وتفرض إسرائيل حصارًا على غزة، كما تشدد مصر إجراءات الأمن من جانبها، منذ فرضت حماس سيطرتها على القطاع في 2007 وتحكمان السيطرة على حركة البضائع والأفراد.