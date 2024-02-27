يتضمن وقف إطلاق النار 40 يوما.. حماس تتسلم مقترح باريس
تلقت حركة حماس مسودة مقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة تتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما، وفقا لـ"رويترز".
ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بأنه كبير ومقرب من المحادثات أن المقترح يتضمن مبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد.
وأضاف المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة، وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.
كما سيسمح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية.
وينص المقترح على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.