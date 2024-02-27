يتضمن وقف إطلاق النار 40 يوما.. حماس تتسلم مقترح باريس

وأضاف المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة، وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.

كما سيسمح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية.

وينص المقترح على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.