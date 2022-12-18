إسرائيل ترحّل المحامي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلطات البلاد قامت بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني، صلاح حموري المتهم بارتكاب مخالفات أمنية.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنه "تم اصطحاب حموري إلى المطار حيث استقل طائرة متجهة إلى فرنسا".
وجاء قرار ترحيل حموري بعد أن ألغت إسرائيل إقامته في القدس، وفق ما ذكرت "رويترز".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الحموري، في 7 مارس/آذار 2022، وجرى تحويله للاعتقال الإداري.
وحموري البالغ من العمر 38 عاماً، ولد في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال بتهمة العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الفلسطيني المقاوم الذي تصنفه إسرائيل بأنه منظمة "إرهابية".
واعتقل حموري للمرة الأولى بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحركة شاس الحاخام عوفاديا يوسيف، وفي فترة التحقيق معه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ورغم ذلك نفى التهم الموجهة إليه وأنكرها تماماً.