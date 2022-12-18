إسرائيل ترحّل المحامي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلطات البلاد قامت بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني، صلاح حموري المتهم بارتكاب مخالفات أمنية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنه "تم اصطحاب حموري إلى المطار حيث استقل طائرة متجهة إلى فرنسا".

وجاء قرار ترحيل حموري بعد أن ألغت إسرائيل إقامته في القدس، وفق ما ذكرت "رويترز".