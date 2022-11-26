البصرة "سلة غذاء العراق" فقيرة بالمدارس

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من جهته، قال عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي جواد الغزالي لـ"إرم نيوز" إن "غالبية المحافظات العراقية، وخصوصاً البصرة، تعاني من نقص كبير في الأبنية المدرسية، وهذا النقص جعل من المدرسة الواحدة منشغلة بدوام ثلاث مدارس، حيث تحول الدوام في المدرسة إلى واحد صباحي، وثانٍ ظهرًا، وثالث مساءً، وهذا الأمر أثر بشكل كبيرعلى الواقع التعليمي، ونحن نعمل على حل هذه الأزمة، من خلال المخصصات المالية الكافية لبناء مجموعة من المدارس في مختلف المحافظات، خصوصاً مع وجود الوفرة المالية بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي".

وبين الغزالي أن "العراق وفق الإحصائيات يحتاج إلى ما يقارب 10 آلاف مدرسة جديدة؛ من أجل سد النقص في الأبنية المدرسية، وتوزيع هذه الأبنية يجب أن يكون وفق مخطط وحسب النسبة السكانية لكل محافظة، ولكل منطقة داخل المحافظة، وهذا الأمر يجب أن يشمل المناطق الواقعة في الأطراف الريفية وغيرها".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تخطط لبناء (1000) مدرسة جديدة وفق اتفاقيات وقعتها مع شركات صينية، وتم تحديد الأراضي لهذه المدارس وستوزع على كافة المحافظات العراقية، وستكون هناك دفعات جديدة ستبنى خلال السنوات المقبلة".

حبر على ورق

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، عن حاجة البلاد إلى بناء عشرة آلاف مدرسة لاستيعاب التلاميذ والطلبة، وإنهاء ظاهرة الدوام المزدوج.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان له إن "عدد أبنية المدارس في العراق يبلغ نحو 16 ألفا و600 مدرسة، بينما عدد أسماء المدارس المعلن هو 26 ألف مدرسة، وهذا يعني أنه تم إنشاء مدارس كأسماء فقط (حبر على ورق) وليس كمبانٍ جاهزة، حيث يتم دمج مخصصاتها من الطلبة مع مدارس أخرى من خلال الدوام الثنائي أو الثلاثي في مبنى واحد، علمًا أن عدد الطلاب في العراق يصل إلى 12 مليون طالب".

وطالب الرديني الحكومة بـ"وضع خطة متكاملة لحل أزمة الأبنية المدرسية بأسرع وقت لتحقيق المساواة بين جميع الطلبة، نظراً لوجود تفاوت في عدد الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب، ففي حالة الدوام الواحد تصل إلى خمس ساعات دراسية يوميًا، وأربع ساعات يوميًا في المدارس ثنائية الدوام، وثلاث ساعات دراسية يوميًا في المدارس ثلاثية الدوام".