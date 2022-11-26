البصرة "سلة غذاء العراق" فقيرة بالمدارس
تعاني محافظة البصرة جنوب العراق، التي تعد أغنى محافظات البلاد وتعتبر "سلة غذاء العراق" كونها المحافظة الرئيسية من حيث إنتاج النفط، وتعتمد موازنة العراق بما يقارب من (90%) من إيراداتها المالية على نفط البصرة، من نقص حاد في الأبنية المدرسية، حيث تشهد المدرسة الواحدة دواماً ثنائياً أو حتى ثلاثياً، مما يؤثر بشكل كبيرعلى سير العملية التعليمية في المحافظة.
ولجأت بعض مناطق محافظة البصرة إلى بناء مدارس "كرفانيّة"، لسد النقص الكبير في عدد المدارس، في ظل عدم وجود مخصصات ماليّة تكفي لبناء مدارس جديدة.
والمدارس "الكرفانيّة" هي عبارة عن مساكن مسبقة الصنع، أو ما تعرف بـ"الكرفانات"، والتي اتّسع استخدامها في العراق كأحد "الحلول السريعة" لتخفيف الاكتظاظ الحاصل في المدارس نتيجة قلّة الأبنية المدرسيّة.
تعاني البصرة من نقص حاد في الأبنية المدرسية، رغم أن الحكومة المحلية عملت خلال الفترات الماضية على بناء العشرات من المدارس في مناطق مختلفة لحل هذه الأزمة، لكننا ما زلنا بحاجة للمزيد
النائب الأول لمحافظ البصرة محمد التميمي
تكدّس الطلاب
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، في وقت سابق، بناء أكثر من 1800 مدرسة في مختلف محافظات البلاد خلال العام الماضي، في خطوة من شأنها التخفيف من أزمة قلة المباني المدرسية التي تعاني منها البلاد، وحلّ مشكلة تكدس الطلاب والدوام المزدوج الصباحي والمسائي.
وقال النائب الأول لمحافظ البصرة محمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "المحافظة تعاني من نقص حاد في الأبنية المدرسية، حالها في ذلك كحال باقي المحافظات العراقية، رغم أن الحكومة المحلية عملت خلال الفترات الماضية على بناء العشرات من المدارس في مناطق مختلفة لحل هذه الأزمة، لكننا ما زلنا بحاجة للمزيد من الأبنية المدرسية، إضافة إلى أن بعض مشاريع بناء المدارس لم تكتمل بسبب عدم وجود مخصصات مالية".
وأضاف التميمي أن "حكومة البصرة المحلية متواصلة مع الحكومة المركزية في بغداد؛ من أجل إضافة تخصيصات مالية ضمن حصة المحافظة في موازنة سنة 2023، لإكمال مشاريع بناء المدارس المتوقفة، وكذلك من أجل إنشاء أبنية جديدة لحل هذه الأزمة، خصوصاً أن المحافظة ما زالت بحاجة إلى مئات الأبنية في مناطق مختلفة".
وتفتقر المدارس في محافظة البصرة وباقي المحافظات العراقية للخدمات الصحية والكهرباء والمياه النظيفة ووسائل التكييف، وغيرها من المتطلبات الأساسية.
غالبية المحافظات العراقية، وخصوصاً البصرة، تعاني من نقص كبير في الأبنية المدرسية، وهذا النقص جعل من المدرسة الواحدة منشغلة بدوام ثلاث مدارس
عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي جواد الغزالي
دوام مكثف
من جهته، قال عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي جواد الغزالي لـ"إرم نيوز" إن "غالبية المحافظات العراقية، وخصوصاً البصرة، تعاني من نقص كبير في الأبنية المدرسية، وهذا النقص جعل من المدرسة الواحدة منشغلة بدوام ثلاث مدارس، حيث تحول الدوام في المدرسة إلى واحد صباحي، وثانٍ ظهرًا، وثالث مساءً، وهذا الأمر أثر بشكل كبيرعلى الواقع التعليمي، ونحن نعمل على حل هذه الأزمة، من خلال المخصصات المالية الكافية لبناء مجموعة من المدارس في مختلف المحافظات، خصوصاً مع وجود الوفرة المالية بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي".
وبين الغزالي أن "العراق وفق الإحصائيات يحتاج إلى ما يقارب 10 آلاف مدرسة جديدة؛ من أجل سد النقص في الأبنية المدرسية، وتوزيع هذه الأبنية يجب أن يكون وفق مخطط وحسب النسبة السكانية لكل محافظة، ولكل منطقة داخل المحافظة، وهذا الأمر يجب أن يشمل المناطق الواقعة في الأطراف الريفية وغيرها".
وأضاف أن "الحكومة العراقية تخطط لبناء (1000) مدرسة جديدة وفق اتفاقيات وقعتها مع شركات صينية، وتم تحديد الأراضي لهذه المدارس وستوزع على كافة المحافظات العراقية، وستكون هناك دفعات جديدة ستبنى خلال السنوات المقبلة".
حبر على ورق
كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، عن حاجة البلاد إلى بناء عشرة آلاف مدرسة لاستيعاب التلاميذ والطلبة، وإنهاء ظاهرة الدوام المزدوج.
وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان له إن "عدد أبنية المدارس في العراق يبلغ نحو 16 ألفا و600 مدرسة، بينما عدد أسماء المدارس المعلن هو 26 ألف مدرسة، وهذا يعني أنه تم إنشاء مدارس كأسماء فقط (حبر على ورق) وليس كمبانٍ جاهزة، حيث يتم دمج مخصصاتها من الطلبة مع مدارس أخرى من خلال الدوام الثنائي أو الثلاثي في مبنى واحد، علمًا أن عدد الطلاب في العراق يصل إلى 12 مليون طالب".
وطالب الرديني الحكومة بـ"وضع خطة متكاملة لحل أزمة الأبنية المدرسية بأسرع وقت لتحقيق المساواة بين جميع الطلبة، نظراً لوجود تفاوت في عدد الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب، ففي حالة الدوام الواحد تصل إلى خمس ساعات دراسية يوميًا، وأربع ساعات يوميًا في المدارس ثنائية الدوام، وثلاث ساعات دراسية يوميًا في المدارس ثلاثية الدوام".