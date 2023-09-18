لجنة إعادة الاستقرار تفتح مسارات جديدة في درنة
تسبب الإعصار دانيال، بشطر مدينة درنة الليبية إلى نصفين، بعدما فاض الوادي الذي يمر وسط المدينة وينتهي بالبحر وهدم سدي المنصور والبلاد اللذين كانا يخففان من سرعة جريان مياه السيول إلى الوادي.
وواجهت فرق الإغاثة، صعوبة في إدخال المساعدات إلى المدينة في اليوم التالي من الكارثة، إذ كانت مداخل المدينة مغلقة بسبب الانهيارات والانجرافات، لكن درنة شهدت عقب أيام قليلة من الكارثة أعمالا كبيرة أسهمت إلى حد ما بتمهيد الطرق وفتح المسارات.
وباشرت لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة درنة عملها سريعا، حيث أرسلت جميع معداتها وآلياتها التي كانت تنتشر في بعض المدن الليبية إلى درنة، بهدف إعادة فتح الطرق والمسارات.
وأكد حاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" أن الأخيرة تسلمت مهمة إعادة فتح المسارات بإشراف مباشر من القيادة العامة للجيش الليبي، في حين أعلنت حكومة الوحدة الوطنية انتهاء فرق تابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي من شفط المياه المتجمعة في طرقات المدينة وفتح بعض المسارات البديلة.
وقال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور حسين سويدان، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي 70%، مؤكدا انهيار 11 جسرا جراء السيول، منها 2 تربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.
وأكد سويدان لـ"إرم نيوز" انهيار 80% من العبارات المائية في جميع المدن والقرى في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ 50% في المناطق المنكوبة.
وأشار رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور، إلى تعزيز فرق المصلحة في المنطقة الشرقية بفريقين إضافيين من 13 عنصرا، إضافة إلى فريق المصلحة بفرع البطنان الذي يتكون من 16 عنصرا.
من جهته، أشار المتحدث باسم جهاز تنفيذ مشروعات النهر الصناعي صلاح الساعدي إلى إمكانية استغلال الأنابيب الخرسانية المحمولة إلى مدينة درنة، بهدف إنشاء جسر مؤقت بعرض 21 مترا، وهو العرض الفعلي لوادي درنة.
وقال الساعدي في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "18 أنبوبا خرسانيا أُعدت في مصنع النهر ونقل جزء منها إلى درنة، حيث إن طول الأنبوب سبعة أمتار ونصف المتر، لافتا إلى أن "الانتهاء من بناء الجسر سوف يستغرق 5 أيام.
وبين بأن الجسر سيساعد في عبور شحنات الغذاء والدواء والبعثات الإغاثية إلى الضفة الأخرى من المدينة، كما أن عملية التنقل داخل المدينة ستتم بصورة طبيعية بوجود الجسر المؤقت، فيما ينفذ جهاز النهر حاليا جسرا آخر في منطقة بطة شمال شرقي مدينة المرج الليبية والتي تأثرت بعاصفة دانيال.