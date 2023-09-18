لجنة إعادة الاستقرار تفتح مسارات جديدة في درنة

تسبب الإعصار دانيال، بشطر مدينة درنة الليبية إلى نصفين، بعدما فاض الوادي الذي يمر وسط المدينة وينتهي بالبحر وهدم سدي المنصور والبلاد اللذين كانا يخففان من سرعة جريان مياه السيول إلى الوادي.

وواجهت فرق الإغاثة، صعوبة في إدخال المساعدات إلى المدينة في اليوم التالي من الكارثة، إذ كانت مداخل المدينة مغلقة بسبب الانهيارات والانجرافات، لكن درنة شهدت عقب أيام قليلة من الكارثة أعمالا كبيرة أسهمت إلى حد ما بتمهيد الطرق وفتح المسارات.