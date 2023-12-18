الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في معارك بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 126 جنديا منذ بدء العمليات البرية في القطاع .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن جنديا آخر أصيب يوم الأحد خلال المعارك في القطاع وهو في حالة حرجة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجنود المعلن عنهم من وحدات "ماجلان" ودوفدفان" و"يهلوم" قتلوا في معارك شهدها القطاع يوم الأحد.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر إلى 455 قتيلا.