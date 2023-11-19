البيت الأبيض: لا اتفاق حتى الآن بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة مؤقتة

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وأكد مسؤول أمريكي ثان بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق.

كانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية لوقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام مقابل إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".