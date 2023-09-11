الحكومة اللبنانية تتخذ قرارات "مُشددة" للتعامل مع النزوح السوري

اتخذ مجلس الوزراء اللبناني سلسلة قرارات "مشددة" لوقف النزوح السوري الجديد إلى لبنان، متمسكًا بـ"العودة الآمنة" لمن نزح خلال الحرب السورية، كما شكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية لزيارة سوريا وبحث ملف النازحين.

وقرر المجلس تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط حدود لبنان البرية والبحرية، وأوعز إلى الإدارات والوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية العمل والتنسيق في ما بينها؛ لمنع دخول السوريين بطرق غير شرعية، وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية، وضبط شركات التهريب وإحالتها إلى القضاء.