القوات الجنوبية تسيطر على معسكر استراتيجي للقاعدة بأبين

تمكنت القوات الجنوبية المشتركة، السبت، من السيطرة على أحد المعسكرات الاستراتيجية، التابعة لتنظيم القاعدة، شرقي محافظة أبين، جنوبي البلاد، ضمن عملية "سهام الشرق" العسكرية، وفي إطار حملة "سيوف حُوّس" الأمنية التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وأعلن مدير أمن محافظة أبين، العميد، علي الذيب باعزب، إحكام قوات الأمن الحكومية المسنودة بقوات الحزام الأمني وقوات محور أبين القتالي، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة الكاملة على معسكر "الحجلة" الاستراتيجي التابع للقاعدة، وكافة المواقع المحيطة به، الواقع بين مديرية مودية، شرقي أبين، ومحافظة شبوة، وتحدّه من الشمال محافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين.

وأكد باعزب، في تصريح نشره الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية "درع الجنوب"، أن القوات المشتركة "تواصل عملياتها الأمنية، بهدف استكمال تطهير كافة المناطق النائية والوديان والشعاب التي تفرّ إليها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم، محمد النقيب، إن معسكر "الحجلة" هو أحد مواقع تنظيم القاعدة الاستراتيجية، "كونه أحد المعسكرات التي تتجمع فيها العناصر الإرهابية المذخّرة القادمة من محافظة البيضاء وغيرها من المناطق، ومن ثم يتم توزيعها ونشرها لتنفيذ عملياتها الإرهابية في مسرح عمليات سهام الشرق وضد قواتنا الجنوبية".

وأكد النقيب في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن هذه الإنجازات المتوالية تباعًا "عقب استشهاد القائد البطل عبداللطيف السيد، كما كانت وتيرتها أثناء قيادته لهذه العمليات العسكرية والأمنية، تؤكد أن قواتنا المسلحة الجنوبية، سواء في مكافحة الإرهاب أو في الشريط الحدودي ضد مليشيات الحوثيين، لا تزيدها الدماء والتضحيات إلا قوة وطاقة لاجتراح الانتصارات تلو الانتصارات".

كما أشار إلى أن هذه الانتصارات والعمليات المستمرة، تأتي وفق استراتيجية إغلاق كافة منافذ وشرايين تنظيم القاعدة باتجاه البيضاء وغيرها من اتجاهات، نحو أبين.

وعلى مدى قرابة عام، منذ انطلاق حملة "سهام الشرق" العسكرية، لتطهير مناطق محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة، تمكنت القوات الجنوبية من السيطرة على أبرز معاقل التنظيم ومعسكراته في مديريتي مودية والمحفد، شرقي المحافظة.

وخلال الأشهر الماضية، لجأ تنظيم القاعدة إلى شنّ هجمات منفردة، ضد القوات الأمنية والعسكرية في أبين، ما أدى إلى مقتل العشرات، كان آخرهم، يوم الخميس الماضي، قائد قوات الحزام الأمني في المحافظة، العميد عبداللطيف السيد، و5 آخرين من القيادات العسكرية والقبلية، بعبوة ناسفة أثناء قيادة العمليات العسكرية.