"صحة غزة": إسرائيل تتعمد تدمير المستشفيات
اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الجيش الإسرائيلي بـ "تعمد تدمير المستشفيات والمراكز الصحية وبناها التحتية في شمال قطاع غزة، بهدف تصفية الوجود الصحي هناك وترك 800 ألف نسمة بلا خدمات".
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، الذي أوضح لـ"إرم نيوز"، أن طواقم الوزارة تعمل على إعادة المنظومة الصحية في غزة وشمال القطاع للعمل، بعد أن أخرجت الحرب الإسرائيلية كامل المنظومة الصحية بتلك المناطق عن العمل.
وأضاف: "نحاول تشغيل بعض أجزاء من هذه المستشفيات، ولكننا نحتاج جهودا مكثفة ومركزة من المؤسسات الدولية لدعم احتياجات تشغيلها واستمرار عملها وحمايتها"، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لحماية القطاع الصحي.
وأشار القدرة إلى أن "إسرائيل لا تزال تتعنت في إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة وفق احتياجات وأولويات المستشفيات"، لافتًا إلى أنها تهدف من ذلك إلى إبقاء المنظومة الصحية في غزة عاجزة عن تقديم خدماتها المنقذة للحياة.
وأكد المسؤول الطبي، أن "إسرائيل لا تريد لأقسام الطوارئ والعنايات المركزة والعمليات وحضانات الأطفال مواصلة عملها"، متابعًا: "الاحتلال يستخدم المساعدات كسلاح جديد لقتل مزيد من الجرحى والمرضى في المستشفيات وإبقاء حالة العجز الوبائي مستمرة".
الجدير ذكره أن الحرب الإسرائيلية تسببت بإخراج مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات الإندونيسي والعودة وكمال عدوان والمعمداني عن الخدمة، الأمر الذي تسبب بغياب المنظومة الصحية بشكل كامل عن غزة وشمالها.