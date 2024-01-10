"صحة غزة": إسرائيل تتعمد تدمير المستشفيات

وأضاف: "نحاول تشغيل بعض أجزاء من هذه المستشفيات، ولكننا نحتاج جهودا مكثفة ومركزة من المؤسسات الدولية لدعم احتياجات تشغيلها واستمرار عملها وحمايتها"، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لحماية القطاع الصحي.

وأشار القدرة إلى أن "إسرائيل لا تزال تتعنت في إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة وفق احتياجات وأولويات المستشفيات"، لافتًا إلى أنها تهدف من ذلك إلى إبقاء المنظومة الصحية في غزة عاجزة عن تقديم خدماتها المنقذة للحياة.

وأكد المسؤول الطبي، أن "إسرائيل لا تريد لأقسام الطوارئ والعنايات المركزة والعمليات وحضانات الأطفال مواصلة عملها"، متابعًا: "الاحتلال يستخدم المساعدات كسلاح جديد لقتل مزيد من الجرحى والمرضى في المستشفيات وإبقاء حالة العجز الوبائي مستمرة".