البرتغال تقرر الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين الأحد

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، مساء الجمعة، أن البرتغال ستعترف رسميًا يوم الأحد المقبل بدولة فلسطين.

يأتي ذلك قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة نفسها.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر".

وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان؛ بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.