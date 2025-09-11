مصدر لـ"إرم نيوز": بزشكيان سيشارك في قمة الدوحة الطارئة

كشف مصدر إيراني مقرَّب من الرئاسة الإيرانية، الخميس، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه، الأحد المقبل، إلى الدوحة للمشاركة في القمة الطارئة لقادة الدول العربية والإسلامية، التي دعت إليها قطر عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على أراضيها.

وأوضح المصدر في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيرافق الرئيس في هذه الزيارة، حيث من المقرر أن تبحث القمة الاعتداء الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مكاتب قيادات حركة حماس في الدوحة، وما أثاره من ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أعلنت أن القمة ستعقد، يومي الأحد والإثنين، بهدف توحيد المواقف العربية والإسلامية إزاء الهجوم، الذي وصفته الدوحة بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وعمل إرهابي.

يُذكر أن الرئيس الإيراني كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء، عبَّر فيه عن إدانة طهران الشديدة للهجوم الإسرائيلي، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية "تقف إلى جانب أشقائها في قطر، ومستعدة لتقديم أي دعم لازم لحماية أمنها وسيادتها".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يُظهر بوضوح أن الحكومة الأمريكية شريكة في جميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ولا تولي أي احترام للرأي العام العالمي أو حتى لحلفائها.

وأشارت الهيئة في بيان لها، الخميس، إلى أن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والوقحة يمثل تحذيراً خطيراً للعالم أجمع، وللدول الإقليمية على وجه الخصوص، مؤكدة أن المجتمع الدولي يجب أن يكون واعياً لخطورة هذه الاعتداءات.