قيادي في "تأسيس" لـ"إرم نيوز ": حكومة السلام تمثل كل مكونات الشعب السوداني

أكد عضو الهيئة القيادية لتحالف "تأسيس"، إبراهيم الميرغني، أن التعيينات الجديدة لحكومة السلام الانتقالية استندت إلى الدستور والميثاق، وحرصت على تمثيل كل السودانيين، مع توظيف الخبرات السياسية لأعضاء الحكومة.

وأوضح الميرغني في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة في هذا التوقيت، قبل أيام قليلة من اجتماع الرباعية في واشنطن، يعني أن المجموعة الداعية للحرب في السودان رفضت جميع مبادرات السلام، وانسحبت من كل المنابر، بدعوى امتلاكها الشرعية.

أخبار ذات علاقة بقيادة "حميدتي".. تحالف السودان التأسيسي يعلن تشكيل حكومة السلام الانتقالية

وفي سؤال حول تمثيل الحكومة السودانية الجديدة في اجتماع الرباعية المزمع عقده في نهاية يوليو/تموز الجاري، بيّن السياسي السوداني أن الاجتماع يُعدّ خطوة مهمة، ستعقبها خطوات جادّة نحو آفاق الحل للأزمة السودانية، مشيراً إلى أن الرؤية ستتضح بعد الاجتماع وصدور البيان الختامي للقمة.

أما عن المواقف الدولية من تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، أكد الميرغني أن "الموقف الدولي يعتمد على مصالح وعلاقات الدول"، مشدداً على تطلع السودان لعلاقات طيبة مع جميع دول العالم، وبالأخص مع دول الجوار والإقليم.