ميليشيا الحوثي تعلن قصف سفينة إسرائيلية بصاروخ باليستي جديد

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة إسرائيلية في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد، وفق بيان للميليشيا.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم الميليشيا، إنه تم استهداف "السفينة الإسرائيلية (MSC SARAH V)، لافتاً إلى أن الإصابة كانت "دقيقة ومباشرة".

وأضاف أن "الهجوم النوعي تم بواسطة صاروخ باليستي دخل الخدمة بعدَ الانتهاء من العمليات التجريبية بنجاح، لافتاً إلى أن "الصاروخُ يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة".

وأكد الاستمرار في تطويرِ قدراتها العسكريةِ لتعزيزِ دورِها الجهاديِّ لإسنادِ المقاومةِ الفلسطينيةِ عسكرياً وللدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ البريطاني.

من جهته، قال "مركز المعلومات البحرية المشترك"، في البحر الأحمر وخليج عدن، الاثنين، إن السفينة التي ترفع علم ليبيريا استُهدفت بصاروخ في بحر العرب، لكنها لم تصب.

وأضاف المركز أن "السفينة تعرضت للهجوم على الأرجح بسبب الاعتقاد بأنها مرتبطة بإسرائيل".

وذكرت "هيئة عمليات التجارة البحرية" البريطانية، أن الطاقم لم يتأذ وأن السفينة، التي كانت تبحر على بعد 246 ميلاً بحرياً من سواحل مدينة "نشطون" اليمنية، عند استهدافها، تتجه إلى مقصدها التالي.