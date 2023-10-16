معبر رفح.. شريان الحياة الوحيد لأهالي غزة

يتطلع 2.3 مليون شخص في غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر، باعتباره شريان الحياة الوحيد لهم، في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع بعدما أطبقت إسرائيل حصارها بقطع المياه والكهرباء والوقود، بالإضافة لقرب انهيار المنظومة الصحية.

ويمتلك قطاع غزة 6 معابر مع الجانب الإسرائيلي، والتي أغلقتها جميعًا السلطات الإسرائيلية، وله معبر وحيد هو معبر رفح مع الجانب المصري، الذي يعوّل عليه الفلسطينيون لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، والتي تنتظر "التنسيق" المشترك بين مصر وإسرائيل.

والمعبر الذي يبعد عن العاصمة المصرية القاهرة 371 كيلو مترًا، وعن مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء 40 كيلو مترًا، مخصص لعبور الأفراد، والشاحنات، والمعدات في الأساس.

ويتم في أوقات الأزمات عبور بعض المساعدات من معبر رفح الذي تديره إدارة مشتركة بين مصر، والسلطة الفلسطينية، وإسرائيل.

وخلال الأعوام الماضية، ومع كل عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، يتصدّر المتنفس الوحيد لأهالي غزة المشهد، حيث يعد معبر رفح الحدودي شريان حياة لسكان القطاع نظرًا لأهميته الإنسانية، حيث اعتاد وصفه منفذ دخول المساعدات.