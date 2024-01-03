الطائرات الإسرائيلية تدمر عددًا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات‎

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددًا من أبراج حي عين جالوت جنوب شرق مخيم النصيرات، بعشرات الصواريخ.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بغزة، أن الجيش الإسرائيلي دمّر على الأقل خمسة أبراج من أصل تسعة، بعد قصفها بوابل من الصواريخ والقذائف المدفعية وسط اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة.

وأوضح أن عملية قصف أبراج حي عين جالوت ما تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة بالتزامن مع سماع دوي قصف عنيف.

ويشهد مخيم النصيرات عملية عسكرية برية واسعة من المحورين الشرقي والشمال الغربي، يتخلله اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي وجوي مكثف.