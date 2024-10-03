حزب الله يستهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين في موقع "حانيتا"

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، فجر اليوم الخميس، ان عناصرها استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعًا لجنود من الجيش الإسرائيلي في موقع "حانيتا" العسكري شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وحققنا إصابة دقيقة".

وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل 8 من جنوده، غالبيتهم من وحدة "إيغوز" وهي وحدة كوماندوز خاصة تتبع للفرقة 98، بينهم ضباط، بالإضافة إلى جرح 7 آخرين حالتهم خطيرة في معارك جنوبي لبنان.

وشكلت هذه الأنباء صدمة في الأوساط العبرية، خصوصًا أنها جاءت في مستهل الدخول البري إلى لبنان بعد أيام عديدة من القصف الجوي التمهيدي وضرب مراكز ميليشيا "حزب الله" وقيادته، واغتيال أمينه العام حسن نصر الله.

ووفقًا لإحصاءات الحكومة اللبنانية، قُتل أكثر من 1900 شخص وجُرح ما يزيد عن 9 آلاف في لبنان خلال أعمال قتالية مستمرة على مدى عام تقريبًا عبر الحدود بين إسرائيل وتنظيم "حزب الله". ووقعت معظم الوفيات في الأسبوعين الماضيين.

وقتل الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب السلطات الصحية في غزة.