إسرائيل تندّد "بشدة" بتصريحات نائبة رئيس المفوضية الأوروبية حول غزة

ندّدت إسرائيل الخميس بتصريحات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا التي وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة"، متهمة إياها بأنها "ناطقة باسم دعاية حماس".

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين على إكس "ندين بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والتي صرّحت بها نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية".

وأضاف "بدلا من ترداد تهمة الإبادة التي نشرتها حماس، كان ينبغي لريبيرا أن تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وحض حماس على إلقاء السلاح لتنتهي الحرب".

وقالت ريبيرا، في حفل افتتاح العام الدراسي بجامعة العلوم السياسية في باريس: "الإبادة الجماعية في غزة تكشف تقاعس أوروبا عن التحرك والتحدث بصوت واحد، حتى في الوقت الذي تنتشر فيه الاحتجاجات في أنحاء المدن الأوروبية، ويدعو فيه 14 عضوًا في مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار على الفور".

وتأتي ريبيرا في المرتبة الثانية من حيث الأقدمية في المفوضية الأوروبية بعد رئيستها أورسولا فون دير لاين. وتشمل المهام التي تضطلع بها السياسية الاشتراكية الإسبانية قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، وهي ليست مسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه التعليقات أقوى من التصريح الذي أدلت به الشهر الماضي، عندما قالت إن النزوح والقتل في غزة يشبهان "إلى حد بعيد" الإبادة الجماعية.

وتتهم المفوضية الأوروبية إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، لكنها تمتنع عن اتهامها بالإبادة الجماعية.