الجيش السوداني يشن غارات جوية على الخرطوم ومدني ونيالا

شنَّ الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينتي ود مدني بولاية الجزيرة ونيالا في جنوب دارفور.

وقال شهود عيان من منطقة شرق النيل بالخرطوم بحري لـ"إرم نيوز" إن "طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت صباح اليوم الثلاثاء منطقة البنداري شمال الخرطوم بحري"، فيما لم يتأكد ما إذا كان أسفر القصف عن ضحايا مدنيين أم لا.

كما قصفت طائرات حربية مواقع لقوات الدعم السريع في جنوب الحزام بالخرطوم، حيث دوت أصوات الانفجارات العنيفة قرب منطقة "عد حسين"، بحسب شهود عيان تحدثوا لـ"إرم نيوز".

وأوضح الشهود، أن المواقع التي تعرضت للقصف الجوي من قبل الجيش، تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، في حين إنها مناطق تكتظ بالسكان المدنيين.

وفي مدينة "ودمدني" عاصمة ولاية الجزيرة، تعرض محيط قيادة الفرقة الأولى، والسوق الكبير، إلى قصف جوي عنيف، وفق شهود عيان.

وتسيطر قوات الدعم السريع على مقر قيادة الفرقة الأولى التابعة للجيش بمدينة ودمدني منذ الـ19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي مدينة نيالا بجنوب دارفور، قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني منطقة "دوماية" جنوب المدينة، فيما لم يعرف إذا ما كان هناك ضحايا وسط المدنيين.