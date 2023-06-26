نتنياهو: نستعد لما بعد عباس ولن نسمح بدولة فلسطينية في الضفة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تستعد لمرحلة ما بعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشددًا على أن الائتلاف الحكومي الحاكم حالياً لن يسمح بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

ونقلت "الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الإثنين، عن نتنياهو، قوله: "إننا بحاجة إلى السلطة الفلسطينية، ولا نريد أن تنهار، لهذا نستعد لليوم الذي يلي رحيل محمود عباس عن السلطة".