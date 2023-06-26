نتنياهو: نستعد لما بعد عباس ولن نسمح بدولة فلسطينية في الضفة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تستعد لمرحلة ما بعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشددًا على أن الائتلاف الحكومي الحاكم حالياً لن يسمح بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
ونقلت "الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الإثنين، عن نتنياهو، قوله: "إننا بحاجة إلى السلطة الفلسطينية، ولا نريد أن تنهار، لهذا نستعد لليوم الذي يلي رحيل محمود عباس عن السلطة".
وأضاف نتنياهو: "نحن مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية من الناحية الاقتصادية، ومن مصلحة إسرائيل أن تستمر السلطة قائمة، فهناك مصالح مشتركة، ولا توجد لدينا مصلحة بسقوطها".
وبحسب الإذاعة، فإن أقوال نتنياهو، جاءت ردًّا على أسئلة أعضاء لجنة الخارجية والأمن حول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الكنيست الإسرائيلي.
وأكد نتنياهو بشدة رفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة، قائلًا: "ينبغي قطع تطلعاتهم لدولة".