الدعم السريع: 118 قتيلا مدنيا في غارة للجيش السوداني جنوب دارفور

قالت قوات الدعم السريع العسكرية في السودان، اليوم الجمعة، إن طيران الجيش نفذ غارة جوية على مدينة نيالا بجنوب دارفور، أسفرت عن مقتل 118 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد كبير من المنازل.

ووصفت القوات عملية القصف الجوي على نيالا في بيان على منصة "إكس"، بأنها جريمة مروعة عدتها ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ظلت ترتكبها قوات الجيش والكتائب المساندة له في الحرب من النظام البائد.

وواصل الطيران الحربي التابع للجيش قصف نيالا منذ استيلاء قوات الدعم السريع على الفرقة 16 مشاة نيالا منتصف نوفمبر الماضي.

وكانت مجموعة "محامو الطوارئ الحقوقية" في السودان، أعلنت مقتل عشرة مدنيين وإصابة سبعة وثلاثين آخرين في قصف جوي استهدف مدينة "نيالا" بجنوب دارفور في بيان سابق قبل أيام.

وقالت إن "سلسلة انتهاكات الجيش تواصلت بقصف جوي وقع على أحياء مأهولة بالسكان بمدينة نيالا، بالقصف الجوي وقصف بالبراميل المتفجرة أوقعت عشرة قتلى وسبعة وثلاثين جريحًا من المدنيين بحي المصانع".

وأضافت أنه "من خلال الرصد السابق والحالي لعمليات القصف عن طريق الطيران فإن الجيش يستهدف الأماكن المأهولة بالسكان دون التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين ما يؤدي لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين".

وقالت الدعم السريع بحسب البيان: "لقد بات واضحاً أن هذه الأعمال الإجرامية يتم تنفيذها بشكل انتقائي وفق أهداف مرسومة لترويع وتهجير سكان نيالا الذين ينعمون بالأمن والاستقرار بعد تحرير المدينة من دنس الفلول المتطرفين".

ودعا المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، إلى إدانة ما أسماها بالأفعال الإجرامية، مؤكداً أنه لن يتسامح مع الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الرد "هو الانتصار لإرادة شعبنا العظيم بإزاحة هذه العصابة التي أشعلت هذه الحرب ودمرت البلاد وشردت أهلها".

وطالب البيان، السودانيين بالاتحاد والعمل على بناء دولة على أسس جديدة عادلة تحقق السلام العادل والشامل وترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية.

وتدخل الحرب في السودان شهرها التاسع، وسط خيبة أمل كبيرة وسط السودانيين جراء تعثر لقاء قائدي الجيش والدعم السريع الذي كان مؤملا أن ينهي الحرب التي أدت لمقتل أكثر من 12 ألفاً وسط المدنيين ونزوح ولجوء أكثر من 7 ملايين حسب الأمم المتحدة.