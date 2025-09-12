إسرائيل تهاجم قرار "الجمعية العامة" تأييد إعلان دولة فلسطينية

نددت الخارجية الإسرائيلية، اليوم، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤيد لإعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن هذه الخطوة "لا تسهم في إيجاد حل سلمي وتشجع حماس على مواصلة الحرب" وفق تعبيرها.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها "مسرحية سياسية منفصلة عن الواقع".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وصوّتت الجمعية في جلستها المنعقدة، اليوم الجمعة، لمناقشة "إعلان نيويورك" على تأييد ما جاء فيه، فقد اعتمد إعلان نيويورك بالجمعية العامة بشأن إقامة دولة فلسطينية بـ142 صوتا ومعارضة 10 وامتناع 12 من التصويت.