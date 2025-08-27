إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
27 أغسطس 2025، 2:37 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الأربعاء صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي تشن منه ميليشيا الحوثي الحوثيون المدعومة من إيران هجمات صاروخية على الدولة العبرية إسنادا لحركة حماس في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاعتراض بعد ثلاثة أيام من قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الجيش في بيان إنّه "إثر انطلاق صفّارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".

 ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تطلق ميليشيا الحوثي باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية، يتمّ اعتراض معظمها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

ويقول الحوثيون إنّ هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف مواقع "عسكرية" تابعة للحوثيين في صنعاء، من بينها أهداف تقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود، وذلك "ردّا على الهجمات المتكررة التي شنّها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنييها".

وبحسب الحوثيين فقد أسفرت هذه الغارات عن سقوط عشرة قتلى.

 

