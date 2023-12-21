"التايمز": أمريكا تسعى لمنع حرب إقليمية كبيرة

ذكرت صحيفة "التايمز"، "أن الولايات المتحدة وجهت هجمات عسكرية في البحر الأحمر، بحجم يفوق ما وجهته في العقود الأخيرة، ساعية بذلك إلى منع تصعيد الأزمة إلى حرب إقليمية كبيرة.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت في الخمسة عشر يومًا الماضية ملايين الدولارات لمنع مقاتلي ميليشيا الحوثي في اليمن، من استفزاز أطراف أخرى في الشرق الأوسط.

ستلعب حاملة الطائرات الأمريكية دوايت د آيزنهاور الموجودة الآن في خليج عدن، ويو إس إس لابون التي وصلت حديثا إلى البحر الأحمر أدوارًا رئيسة إذا كان هناك أي قرار من الرئيس بايدن بشن هجمات انتقامية على أهداف ميليشيا الحوثيين. بحسب الصحيفة.