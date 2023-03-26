بسيناريو جريمة دوابشة.. مستوطنون يحرقون منزلا فلسطينيا في سنجل
نجت عائلة فلسطينية، اليوم الأحد، من اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين، بعدما أشعل عدد منهم النار في منزل الفلسطيني أحمد ماهر عواشرة (35 عاما) في بلدة سنجل شمال رام الله.
وقال عواشرة إنه خلال نومه وأفراد أسرته خلال الليل، سمع أصواتاً غريبة في المنزل، وعندما نهض لكشف ما يحدث وجد المطبخ وقد اشتعل بالنيران، بعدما ألقى مستوطنون مادة مجهولة داخله.
وأضاف فيما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه كان لديه مخرج آخر لمنزله فهرع إلى أطفاله وزوجته وأخرجهم من المنزل بعد محاولة إخماد الحريق دون فائدة.
وقال إنه خلال محاولة إنقاذ الأسرة قام أحد أبنائه بإرسال مناشدة عبر مجموعة للعائلة تفيد بأن المستوطنين قاموا بإحراق منزل أسرته في سنجل.
وقال أحد سكان سنجل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه رأى سيارات "ركابها من المستوطنين اليهود" في مكان قريب قبل الحادث بدقائق.
ورغم أن حريق منزل عائلة عواشرة لم يسفر عن أي إصابات، إلا أنه يذكر بمأساة الجريمة المروعة التي ارتكبها المستوطنون بحق عائلة دوابشة قبل سنوات.
من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية من وصفتهم بـ "المستوطنين المنتشرين في قواعد الإرهاب" بمواصلة جرائمهم على سفوح الضفة الغربية المحتلة وهضابها وجبالها.
وحمّلت في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية واعتبرتها إمعاناً في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافاً بأية جهود أميركية ودولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة.
بدوره، قال رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الاقتحامات المتكررة للأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين خاصة في شهر رمضان المبارك لا يمكن فصلها عن جريمة المستوطنين بحق المواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عاما) في بلدة سنجل.
وتزايد التوتر في الضفة الغربية بعد تنامي جرائم المستوطنين الإسرائيليين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وغيرها من التعديات.
وعلى مدار العام الماضي، ألقت القوات الإسرائيلية القبض على الآلاف في الضفة الغربية، وقتلت أكثر من 250 فلسطينيا من بينهم مسلحون ومدنيون، بينما قُتل أكثر من 40 إسرائيليا وثلاثة أوكرانيين في هجمات لفلسطينيين.