بسيناريو جريمة دوابشة.. مستوطنون يحرقون منزلا فلسطينيا في سنجل

نجت عائلة فلسطينية، اليوم الأحد، من اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين، بعدما أشعل عدد منهم النار في منزل الفلسطيني أحمد ماهر عواشرة (35 عاما) في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال عواشرة إنه خلال نومه وأفراد أسرته خلال الليل، سمع أصواتاً غريبة في المنزل، وعندما نهض لكشف ما يحدث وجد المطبخ وقد اشتعل بالنيران، بعدما ألقى مستوطنون مادة مجهولة داخله.

وأضاف فيما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه كان لديه مخرج آخر لمنزله فهرع إلى أطفاله وزوجته وأخرجهم من المنزل بعد محاولة إخماد الحريق دون فائدة.

وقال إنه خلال محاولة إنقاذ الأسرة قام أحد أبنائه بإرسال مناشدة عبر مجموعة للعائلة تفيد بأن المستوطنين قاموا بإحراق منزل أسرته في سنجل.

وقال أحد سكان سنجل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه رأى سيارات "ركابها من المستوطنين اليهود" في مكان قريب قبل الحادث بدقائق.