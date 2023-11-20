الجزائر.. السجن 4 سنوات لوزيرين سابقين بـ"تهمة الفساد"

وتتعلق القضية بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم المبلغ المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر في شهر يونيو الماضي حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري ( 5000 دولار) غرامة مالية في حق كل من نورالدين بدوي وعبدالمالك بوضياف.